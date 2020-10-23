МВД Азербайджана предупреждает граждан

БАКУ /Trend/ - Армения, как государство, проводящее террористическую политику, в разные времена организовало на территории Азербайджана более 30 терактов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД.

Поэтому МВД обращается к гражданам с призывом не прикасаться к подозрительным предметам, а информировать об этом Службу "102" или находящихся поблизости сотрудников полиции.

Не следует забывать о коварстве этой страны, а приближать день Победы, день от дня теснее сплачиваясь во имя единой цели. Карабах - это Азербайджан!

(Текст: Кямаля Сеидова.)