Армянский католикос невпервые призывает свой народ к войне - Институт истории НАНА

БАКУ /Trend/ - Католикос всех армян Гарегин II не случайно призывал армянский народ к войне, это имеет исторические корни. На самом деле, это не первый случай в истории Армянской Апостольской церкви, но этот случай проявления терроризма в некоторых отношениях отличаются от предыдущих.

Об этом в четверг сказал Trend научный работник Института истории НАНА, доктор философии по истории Байрам Гулиев.

По его словам, армянская церковь косвенным образом всегда оказывала поддержку политике террора армян.

Он отметил, что ввиду исторически отсутствия государства у армян, армянские католикосы осуществляли политику террора, оказывая влияние на государственных чиновников именно путем воздействия через священников тех стран, на территории которых они жили (на территории Азербайджана - государств Хулагуидов (Ильханидов), Сефевидов, Каджаров, в Турции - Сельджуков и Османов).

"Например, священники Эчмиадзина сыграли важную роль в переселении армян в Иреванское ханство. Священники, приближенные к сыну Иреванского хана, могли убеждать судей выносить решения в их пользу. Данный процесс продолжился и в советское время. Армянский католикос Вазген I оказал влияние на определенные госструктуры для осуществления террористических актов в Карабахе в конце 80-х - начале 90-х годов.

Другой формой поддержки терроризму армянских католикосов был сбор подаяний под предлогом религиозных пожертвований. Партии "Хинчака" (1887 г.) и "Дашнакцутюн" (1890 г.), которые совершают террористические акты во многих частях мира с момента своего основания и до наших дней, были созданы на пожертвования, собранные католикосом Геворгом IV и католикосом Магаром I.

Архивные документы подтверждают, что до сумгайытских событий сбор средств под предлогом религиозных пожертвований проводился во многих городах, в том числе в Ереване и даже в Нагорном Карабахе. Нет никаких сомнений в том, что католикос Вазген I проявил особую «инициативу» в сумгаитском терроре. Сейчас этот процесс проявляется по-другому. Армянский католикосат всегда находится в постоянном контакте с армянской диаспорой, проживающей в разных странах мира. Армянская диаспора финансирует закупку значительной части военной техники, используемой в террористических актах в Карабахе и других регионах Азербайджана", - отметил историк.

Он добавил, что армянские католикосы всегда, используя религиозный фактор, выдавали себя за многострадальную нацию в составе государств, где они жили, и занимали сепаратистскую позицию.

"Неслучайно, что в период правления Сефевидов в 1678 году Исраэль Ори, как специальный эмиссар армянского католикоса Акопа IV, возглавил делегацию из семи человек, которая тайно отправилась в Европу просить спасти "бедных" армян от "притеснений мусульман". Процесс продолжился и в период Царской России. Из Эчмиадзина неоднократно писали письма царю Петру I о "спасении армян". Если мы обратим внимание, то увидим, что аналогичный процесс имел место в 90-е годы прошлого века и существует до сих пор. К сожалению, у нас нет возможностей исследовать архивы Армянской апостольской церкви, поэтому есть определенные затруднения в точном описании этого вопроса", - подытожил Байрам Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)