В Азербайджане контроль над "Виртуальной школой" будут осуществлять местные органы управления образованием

БАКУ /Trend/ - Местным органам управления образованием в Азербайджане предоставлены новые возможности по мониторингу организации деятельности подведомственных учебных заведений в "Виртуальной школе".

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, посредством логина и пароля, предоставленных руководству районных (городских) отделов (управлений) образования, также можно получить статистическую информацию об образовательных учреждениях в "Виртуальной школе".

В министерстве отметили, что новый механизм контроля позволяет ознакомиться с процентными показателями пользователей платформы по стране в целом, числом преподавателей и учащихся, зарегистрировавшихся по отдельным учебным заведениям, возрастными группами учеников по классам, статистикой по разделам, а также вести соответствующие анализы на основании этих показателей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)