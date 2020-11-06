Памятники периода Кавказской Албании больше подверглись арменизации

БАКУ /Trend/ - На оккупированных территориях Азербайджана, путем изменения росписей, сюжетной резьбы и символов, больше всего арменизации подверглись храмы, кельи, базилики и монастыри, относящиеся к памятникам архитектуры периода Кавказской Албании.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал и.о. начальника Государственной службы по защите, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли.

По его словам, в качестве таких памятников следует особо отметить находящиеся на территории Кельбаджарского района Гянджасарский и Худавенгский монастыри. Помимо этого, на памятниках, относящихся к этому периоду азербайджанской истории, армянами построены колокольные башни.

"При организационной "поддержке" руководства Армении, возле Азыхской пещеры, замка Шахбулаг в Агдамском районе, в ходе археологических экспедиций с привлечением специалистов из зарубежных стран, были проведены незаконные раскопки. В то же время, армянская сторона пошла на очередную провокацию и под предлогом "реставрации" сфальсифицировала историю памятника в мечети "Юхары Говхар Ага" в Шуше, выдвинув предположение о том, что якобы принадлежащий нашему народу этот исторический памятник относится к культуре других народов", - сказал Джафарли.

Он отметил, что на оккупированных территориях находятся, включая взятые на государственный учет 706 памятников, свыше 2600 исторических и культурных памятников, большинство из которых были или уничтожены, или присвоены. Из числа указанных памятников, взятых на государственный учет - шесть архитектурных памятников мирового значения, пять - археологических памятников мирового значения, 119 архитектурных памятников государственного значения, 121 археологический памятник государственного значения, 393 архитектурных памятника местного значения, 23 садово-парковых, монументальных и мемориальных памятника местного значения, 22 археологических памятника местного значения и 17 - образцов декоративно-прикладного искусства.

"Являющиеся историческими и культурными памятниками мирового значения на оккупированных территориях мавзолей Гутлу Муса, поселение Узерликтепе в Агдамском районе, Худаферинские мосты, Нифталинские курганы в Джабраильском районе, Азыхский и Тагларский пещерные лагеря в Ходжавендском районе, Гянджасарский и Худавенгский монастыри в Кельбаджарском районе, Шушинский историко-архитектурный заповедник и Ходжалинские курганы являются значимыми и неповторимыми образцами культурного наследия не только народа Азербайджана, но и всего мира.

К сожалению, ввиду факта оккупации, до сих пор не было возможности принять меры по защите историко-культурных памятников на этих территориях, а также вести работы по их восстановлению, консервации и исследованию", - сказал Джафарли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)