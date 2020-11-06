В Азербайджане выявлено 1465 случаев инфицирования COVID-19, вылечились 805 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 1465 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, вылечились 805, скончались 17 человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлено 62 338 случаев инфицирования коронавирусом, из них 47 270 человек вылечились, 811 скончались, число активных больных – 14 257.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 12 825 тестов, а за все время - 1 417 368.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)