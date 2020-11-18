В Азербайджане выявлены еще 2239 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1217 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 2239 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1217 человек вылечились, 25 скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены 81 397 случаев инфицирования коронавирусом, из них 58 111 человек вылечились, 1 030 скончались, число активных больных – 22 256.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 13 134, а в целом - 1 549 568 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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