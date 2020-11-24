Совет печати Азербайджана обратился к российскому медиа-сообществу в связи с деятельностью автора проекта «WarGonzo»

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана направил обращение к российскому медиа-сообществу в связи с автором проекта «WarGonzo» Семеном Пеговым.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Совет печати.

"Важным показателем демократии является наличие среды, в которой свобода слова и информации защищена, а граждане могут свободно выражать свои взгляды. В независимой Азербайджанской Республике это принято как юридически, так и практически. В нашей стране отношение к свободе слова и свободе выражения, функциям и ответственности журналистики, наряду с требованиями законодательства, формируется на основе анализа различных ситуаций, этических принципов. Подобные вопросы имеют принципиальное значение для Российской Федерации, отличающейся передовыми журналистскими традициями. Однако есть ряд моментов, которые нас удивляют, и наша обеспокоенность связана с одним из них. Речь идет об авторе проекта «WarGonzo», гражданине Российской Федерации Семёне Владимировиче Пегове, а точнее о деятельности этого человека.

Общественность Азербайджана, в том числе медиа-сообщество, признает, что наличие расхождений во взглядах по такой проблеме, как нагорно-карабахский конфликт, которая в настоящее время находится в центре внимания всего мирового сообщества, вполне естественна. До сих пор мы видели много журналистских статей и репортажей, которые мы считаем несправедливыми. Хотя мы не расцениваем такой подход к ситуации как объективный, и считаем, что он имеет очевидные политические мотивы, мы считаем нормальным, что есть те, кто думает не так, как мы. Однако подход Семена Пегова к этому вопросу нарушает все возможные критерии и нормы. Помимо действий в Нагорном Карабахе в нарушение азербайджанских законов, он открыто призывает к нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, разжиганию межнациональной розни и вражды с помощью своего интернет-ресурса и сомневается в достоверности информации, распространяемой властями Азербайджана. Такой подход заслоняет инициативы, направленные на формирование прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Следует учитывать и то, что российское государство прилагает очень серьезные усилия для достижения мира и стабильности в регионе, которые этот человек намеренно пытается разрушить.

Мы также видим, что односторонняя позиция Семена Пегова, провокационные высказывания, не основанные на каких-либо реальных фактах, распространяются во влиятельных российских СМИ. Это вызывает глубокое сожаление. Мы повторяем, что озвученные им обвинения, а также условия, созданные для выражения им своих взглядов, не могут считаться показателем свободы слова и выражения мнений, плюрализма и объективности. Отметим, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана с точки зрения международного права. В данном случае создается впечатление, что человек, выступающий в роли журналиста, а именно Семен Пегов, намерен разжечь вражду в довольно чувствительном регионе, выступая против оптимального решения конфликта, достигнутого сегодня. Его спекулятивная позиция опасна.

Совет прессы Азербайджана и азербайджанские журналисты призывают российское медиа-сообщество и СМИ не оставаться равнодушными к неприглядной деятельности Семена Пегова под прикрытием журналистики. Мы констатируем, что различные слои российского общества имеют достаточно серьезных ресурсов и альтернативных источников, чтобы знать правду о Нагорном Карабахе и делать правильные выводы. Нам хотелось бы верить, что если они захотят знать правду, то обратятся к этим ресурсам и источникам, будут держаться подальше от "взглядов" Семена Пегова и ему подобных, которые преследуют конкретные политические цели, и усилят общественное осуждение в их адрес. Мы убеждены, что принципиальность и решимость в этом вопросе направлены на предотвращение злоупотреблений свободой слова и выражения мнений и являются важным вкладом в справедливый подход в вопросе нагорно-карабахского конфликта и мир и безопасность на Южном Кавказе в целом.

Эта решительность и принципиальность также являются целенаправленной совместной поддержкой, направленной на устранение других вредных тенденций в вопросе нагорно-карабахского конфликта. Мы, азербайджанские журналисты, призываем прогрессивное медиа-сообщество России и средства массовой информации проявить солидарность в этом вопросе", - говорится в обращении.