Излечившиеся от COVID-19 могут быть донорами для тяжелобольных - Банк Крови

БАКУ /Trend/ - Люди, вылечившиеся от коронавирусной инфекции, могут быть донорами для тяжелобольных.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщается в информации Центрального банка крови.

Сообщается, что в настоящее время есть пациенты, которые подключены к аппарату искусственного дыхания, и их состояние оценивается как критическое.

"Опыт показывает, что лечение конвалецентной иммунной плазмой крайне эффективно для таких пациентов. Мы можем преодолеть пандемию коронавируса (COVID-19), поддерживая друг друга в эти трудные дни", - сказали в Банке крови.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)