Трем Национальным героям Азербайджана назначены ежемесячные президентские пенсии

БАКУ /Trend/ - Назначены ежемесячные пенсии Президента Азербайджана генерал-майору Поладу Гашимову, полковнику Ильгару Мирзоеву и старшему сержанту в запасе Ибаду Гусейнову, которым распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева было присвоено звание "Национальный герой Азербайджана".

Ежемесячная пенсия в размере 1500 манатов выплачивается самим Национальным героям или членам семей Национальных героев, ставших шехидами.

Как и другие виды социального обеспечения для лиц, которым присвоено звание "Национальный герой Азербайджана", эта ежемесячная пенсия назначается автоматически в электронном порядке. Поэтому необходимости в обращении и сборе и представлении документов нет.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанным 9 декабря 2020 года, за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики и отвагу, проявленную при выполнении боевых заданий, присвоено звание «Национальный герой Азербайджана» следующим военнослужащим Вооруженных сил Азербайджанской Республики:

Гашимову Поладу Исраил оглу – генерал-майору (посмертно)

Мирзоеву Ильгару Анзор оглу – полковнику (посмертно)

Гусейнову Ибаду Мовсум оглу – старшему сержанту в запасе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)