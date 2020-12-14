Шехид Физулинских боев - младший прапорщик Анар Мамедов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Младший прапорщик внутренних войск МВД Азербайджана Мамедов Анар Захеддин оглу стал шехидом в ходе Отечественной войны.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве внутренний дел Азербайджана, Анар родился в 1992 году в селе Азадкенд Саатлинского района.

Он стал шехидом 17 октября в боях на Физулинском направлении.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)