Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 22 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, к ночи местами пройдут дожди, прогнозируется северный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 2-5, днем - 9-11, в Баку ночью - 2-4, днем - 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 772 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 градусов тепла.

В регионах Азербайджана 22 декабря днем преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых западных районах пройдут осадки, в том числе снег. Временами туман, ожидается западный ветер.

Температура воздуха ночью 0-4, днем - 8-11, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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