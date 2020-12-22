Изменены сроки получения назначения для окончивших резидентуру - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сроки получения назначения теми, кто окончил резидентуру, сдав экзамен в ноябре, перенесены с декабря на январь.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Информация об этом заранее будет размещена на сайте минздрава, говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)