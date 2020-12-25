Фонд Гейдара Алиева направляет праздничные гостинцы почти 100 тыс. семей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой началась доставка гостинцев малообеспеченным и семьям из других уязвимых групп по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает в пятницу Trend, акция, реализуемая Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением Региональное развитие, охватит до 100 тысяч семей по всей стране. Наряду с малообеспеченными семьями, сюда входят: дети с ограниченными возможностями, семьи с 5 и более детьми, а также семьи, покинувшие свои дома в результате ущерба, нанесенного военной агрессией Армении.

Доставка гостинцев, состоящих из продуктов питания, гражданам осуществляется при поддержке министерства труда и социальной защиты населения, в соответствии с требованиями действующего карантинного режима. Волонтеры Общественного объединения Региональное развитие принимают активное участие в реализации акции.

Доставка гостинцев продолжится до конца декабря.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, который всегда уделяет внимание малообеспеченным семьям и людям, нуждающимся в особой заботе, регулярно реализует различные проекты, связанные с ними. К настоящему времени семьям, получающим социальную помощь по всей стране, были переданы подарки на Новый год, праздники Новруз и Рамазан, для тысяч нуждающихся в социальной помощи были организованы праздничные столы и вручены подарки. Также были доставлены продовольственные паи одиноким лицам старше 65 лет, которым запрещено покидать свои дома во время особого карантинного режима, объявленного в стране из-за пандемии нового типа коронавируса (COVID-19), а также малообеспеченным семьям в рамках проекта "Мы сильны вместе".

В праздничный подарочный набор, доставляемый семьям по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, входит:

№ Название продукции Количество (шт.) 1. Чай ("Азерчай" или "Финал", 800 граммов) 1 2. Сахар ("Азершекер" или "Гюлюм", 800 граммов) 2 3. Сахарный песок (Richmond, ''Азершекер" или "Эвим", 800 граммов) 2 4. Рис (Richmond или "Домашнее", 800 граммов) 3 5. Перловая крупа (Mizzo, 800 граммов) 1 6. Макароны ("Кармен", "Доймак", "Макара" или "Нова мак") 2 кг 7. Вермишель ("Кармен", "Доймак", "Макара" или "Нова мак") 2 кг 8. Чечевица (Mizzo, 800 граммов) 1 9. Подсолнечное масло ("Эвим", "Финал" или "Юрдум", 1 литр) 1 10. Топленое масло ("Ана бала", 1,745 килограмм) 1 11. Мука ("Кармен","Доймак", "Оман" или Fellini) 3 кг 12. Томатная паста ("Блендо", 275 граммов) 1 13. Соль (Salute, 1 килограмм) 1 14. Конфеты ("Карамелька", "Estella", "Ассорти" или "Комета", 1 килограмм) 1 15. Курица ("Марджан", "Гилязи", "Lebro", "Сиязань", "Шафа" или "Курицы Девечи", 1,2-1,4 килограмма) 1

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)