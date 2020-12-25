Следующим адресом акции Фонда Гейдара Алиева и сети супермаркетов Bravo в поддержку военнослужащих стал Ходжавенд (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo продолжают акцию поддержки наших военнослужащих, проходящих службу на освобожденных территориях. Акция реализуется по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Как передает в пятницу Trend, cледующим адресом акции в поддержку наших военнослужащих, охраняющих Родину на освобожденных территориях, стал Ходжавенд.
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Следующим адресом акции Фонда Гейдара Алиева и сети супермаркетов Bravo в поддержку военнослужащих стал Ходжавенд (ФОТО)
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