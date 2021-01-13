В Аллее шехидов начата подготовка к мероприятиям в связи с годовщиной трагедии 20 Января
БАКУ /Trend/ - В Аллее шехидов начаты подготовительные работы в связи с годовщиной трагедии 20 Января.
Об этом в среду сообщили Trend в Исполнительной власти города Баку.
Было отмечено, что принимаются масштабные меры по дальнейшему благоустройству территории.
Работы предусматривается завершить до 19 января.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев )
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