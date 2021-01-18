С завтрашнего вечера в Баку похолодает, ожидается снег

БАКУ /Trend/ - Начиная с завтрашнего вечера и до вечера четверга, погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, временами ожидаются осадки, дождь местами перейдет в мокрый снег и снег, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/сек, временами до 23-28 м/сек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Температура воздуха понизится на 5-8 градусов.

С вечера среды и до полудня четверга ожидается метель, возможен гололед.

В районах страны временами ожидаются осадки, местами снег. Западный ветер будет усиливаться до 15-20 м/сек, временами до 25-30 м/сек. Температура воздуха снизится на 5-10 градусов.

20-21 января ожидается метель, в горных и предгорных районах дороги могут покрыться льдом.

(Текст: Кямаля Сеидова)