С завтрашнего вечера в Баку похолодает, ожидается снег
БАКУ /Trend/ - Начиная с завтрашнего вечера и до вечера четверга, погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, временами ожидаются осадки, дождь местами перейдет в мокрый снег и снег, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/сек, временами до 23-28 м/сек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
Температура воздуха понизится на 5-8 градусов.
С вечера среды и до полудня четверга ожидается метель, возможен гололед.
В районах страны временами ожидаются осадки, местами снег. Западный ветер будет усиливаться до 15-20 м/сек, временами до 25-30 м/сек. Температура воздуха снизится на 5-10 градусов.
20-21 января ожидается метель, в горных и предгорных районах дороги могут покрыться льдом.
(Текст: Кямаля Сеидова)