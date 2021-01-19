В Азербайджане соцвыплаты назначены более 6 тыс. членам семей 2 778 шехидов

БАКУ /Trend/ - Находящийся в подчинении министерства труда и социальной защиты населения Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) до сегодняшнего дня назначил социальные выплаты (ежемесячные президентские стипендии, пенсии и пособия) 6 790 членам семей 2 778 шехидов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

Для оперативной организации работы по проведению назначений в ГФСЗ была создана специальная рабочая группа.

Социальные выплаты назначены без обращения членов семей шехидов в госструктуры, путем сбора сотрудниками Фонда документов, которые необходимы для назначения соцвыплат.

Этот процесс, осуществляемый в электронном виде, уже завершается.