В Азербайджане соцвыплаты назначены более 6 тыс. членам семей 2 778 шехидов
БАКУ /Trend/ - Находящийся в подчинении министерства труда и социальной защиты населения Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) до сегодняшнего дня назначил социальные выплаты (ежемесячные президентские стипендии, пенсии и пособия) 6 790 членам семей 2 778 шехидов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.
Для оперативной организации работы по проведению назначений в ГФСЗ была создана специальная рабочая группа.
Социальные выплаты назначены без обращения членов семей шехидов в госструктуры, путем сбора сотрудниками Фонда документов, которые необходимы для назначения соцвыплат.
Этот процесс, осуществляемый в электронном виде, уже завершается.
Во многих случаях пенсионные карты передаются членам семей шехидов по месту проживания.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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