TƏBİB рассказало о лицах, которые не будут привлечены к вакцинации в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Названы категории лиц в Азербайджане, которые не будут привлечены к вакцинации.

Как сообщили во вторник Trend в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), в соответствии с рекомендациями компании-производителя вакцины, не рекомендуется вакцинировать несовершеннолетних лиц, беременных и кормящих матерей. Это объясняется тем, что касательно чувствительности и возможной ответной реакции организма у этих лиц к вакцине исследования не проводились.

"Возможные после вакцины реакции организма - мигрень, мышечные боли, высокая температура и другие, не являются побочными эффектами. Это ожидаемо, так как является показателем положительной реакции организма на вакцину с медицинской точки зрения", - добавили в TƏBİB.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)