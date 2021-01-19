В Азербайджане достаточно старый автопарк - эксперт

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане достаточно старый автопарк, около 80% составляют автомобили, возраст которых старше 10 лет, а пятая часть – автомобили, которым более 30 лет.

Об этом сказал заведующий отделом экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

Он подчеркнул, что количество автомобилей продолжает расти, добавив, что движение транспортных средств загрязняет атмосферу: "Одно из решений для устранения этой проблемы - обновить автопарк. Необходимо начинать работы по уменьшению использования старых автомобилей".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текстт: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)