БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработана программа утилизации старых автомобилей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заведующий отделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

Он отметил, что в "Государственной программе по обеспечению безопасности дорожного движения в Азербайджане" предусмотрены разработка и реализация программы утилизации старых автомобилей.

Саттарзаде уточнил, что программа готова и находится на последнем этапе согласования.

"После реализации программы утилизации старых автомобилей в обновлении автомобильного парка страны будут достигнуты значительные результаты", - добавил Расим Саттарзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)