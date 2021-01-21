МВД Азербайджана предупредило граждан о фейковых профилях в соцсетях

БАКУ /Trend/ - В последние дни участились случаи создания фейковых страниц, профилей и каналов в соцсетях от имени МВД, с использованием логотипа министерства, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Создание и использование таких профилей недопустимо, и предусматривает привлечение к ответственности в порядке, установленном законом. На этих страницах и в профилях публикуется ложная, искаженная информация о работе полиции, даются неверные ответы на вопросы граждан. Напоминаем, что граждане могут получить официальную информацию ведомства в соцсетях путем перехода с официального сайта МВД www.mia.gov.az на страницы министерства в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube и Telegram.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)