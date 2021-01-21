БАКУ /Trend/ - В рамках мер по смягчению карантинного режима с завтрашнего дня открываются для посетителей национальные парки Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Фирудин Алиев.

По его словам, национальные парки будут работать в штатном режиме - с 09:00 до 18:00.

"Соблюдая требования карантинного режима, туристы смогут посещать национальные парки и любоваться красотами нашей природы на открытом воздухе. Поскольку наши национальные парки находятся как на Абшеронском полуострове, так и на севере, юге и западе страны, это позволяет в полной мере ознакомиться с различными прекрасными ландшафтами на территории республики", - добавил Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)