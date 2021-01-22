В Азербайджане может быть отменен штраф за повторное в течение дня нарушение правил стоянки и парковки

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть отменен повторный штраф в течение дня за нарушение правил стоянки и парковки.

Это отражено в поправке в Кодекс об административных правонарушениях, которая будет обсуждаться на весенней сессии Милли Меджлиса (парламент), сообщает в пятницу Trend.

Согласно поправке, лицо не может привлекаться к административной ответственности в течение дня за повторное совершение административного правонарушения, предусматриваемого ст. 346 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно статье, нарушение правил стоянки и парковки влечет штраф в размере 20 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)