Интересная акция от азербайджанского студента, обучающегося в Польше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Магистрант Университета экономических и гуманитарных наук в Польше (The University of Economics and Human sciences) Заур Асадзаде организовал интересную акцию, связанную с пропагандой азербайджанских реалий, передает Trend в понедельник со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Наш соотечественник, создав Whatsap-группу под названием “Международная группа друзей” в составе около 200 обучающихся в университете студентов из Украины, Ирака, Египта, африканских стран, Турции, Туркменистана, Грузии, Беларуси, Казахстана, Сербии, России и других государств, делится информацией об Азербайджане.

Наш соотечественник, разместивший публикации, связанные с исторической Победой, одержанной Азербайджаном в Отечественной войне, а также публикации в связи с Ходжалинским геноцидом, историческими корнями карабахского конфликта и другими темами, проинформировал членов группы также о трагедии 20 Января. Делясь в группе фотофактами, сведениями о трагедии, З.Асадзаде отвечает на вопросы студентов, предоставляя им достоверную и полную информацию.