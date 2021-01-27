В Гяндже восстанавливаются разрушенные в результате армянской агрессии дома (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 11 районах и городах Азербайджана начались строительные работы по ликвидации ущерба, нанесенного гражданским объектам в результате провокации Армении во время Отечественной войны.

Как сообщает в среду Trend, работы осуществляются Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре. Данные меры с сегодняшнего дня начаты и в Гяндже.

Отметим, что в рамках ликвидации ущерба поврежденные дома будут отремонтированы или реконструированы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)