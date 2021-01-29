Госагентство занятости Азербайджана о предоставлении единовременной выплаты в 190 манатов

БАКУ /Trend/ - В случае продления карантина может быть продолжено и предоставление единовременной выплаты в 190 манатов.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции на тему "Переход к цифровой занятости и меры активной занятости: цели на 2021 год" сказал председатель Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли, сообщает в пятницу Trend.

Он напомнил, что решение о предоставлении этой выплаты принимает Кабинет министров.

Отметим, что ранее Президент Азербайджана подписал закон о прожиточном минимуме в стране на 2021 год. Согласно документу, прожиточный минимум на 2021 год установлен по стране в размере 196 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)