Госагентство занятости Азербайджана о предоставлении единовременной выплаты в 190 манатов
БАКУ /Trend/ - В случае продления карантина может быть продолжено и предоставление единовременной выплаты в 190 манатов.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции на тему "Переход к цифровой занятости и меры активной занятости: цели на 2021 год" сказал председатель Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли, сообщает в пятницу Trend.
Он напомнил, что решение о предоставлении этой выплаты принимает Кабинет министров.
Отметим, что ранее Президент Азербайджана подписал закон о прожиточном минимуме в стране на 2021 год. Согласно документу, прожиточный минимум на 2021 год установлен по стране в размере 196 манатов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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