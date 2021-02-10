В Азербайджане увеличились соцвыплаты населению

БАКУ /Trend/ - В январе Госфонд соцзащиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана произвел выплаты пенсий, пособий, стипендий и адресной соцпомощи 2,3 миллиона человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на соцвыплаты населению были направлены на 11,9 процента (на 51,8 млн манатов) больше средств, что составило 486,9 млн манатов.

Напомним, что по распоряжению главы государства с начала текущего года пенсии были индексированы на 11,4 процента, в связи с чем Фондом дополнительно будут выплачиваться 444 млн манатов в год.

(Текст: Кямаля Сеидова)