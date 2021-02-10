В Азербайджане увеличились соцвыплаты населению
БАКУ /Trend/ - В январе Госфонд соцзащиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана произвел выплаты пенсий, пособий, стипендий и адресной соцпомощи 2,3 миллиона человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на соцвыплаты населению были направлены на 11,9 процента (на 51,8 млн манатов) больше средств, что составило 486,9 млн манатов.
Напомним, что по распоряжению главы государства с начала текущего года пенсии были индексированы на 11,4 процента, в связи с чем Фондом дополнительно будут выплачиваться 444 млн манатов в год.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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