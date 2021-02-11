В Азербайджане проводится конкурс социальных проектов «Не забудем Ходжалинский геноцид»

БАКУ /Trend/ - С целью донесения до мирового сообщества правды о Ходжалинском геноциде в рамках международной просветительской кампании «Справедливость для Ходжалы!» Молодежный фонд Азербайджана и Общественное объединение «Региональное развитие» объявляют для молодежи конкурс проектов «Не забудем Ходжалинский геноцид», сообщает в четверг Trend.

В соответствии с требованиями существующего карантинного режима на конкурс принимаются проекты, которые посредством социальных платформ смогут донести до широкой аудитории правду о Ходжалинском геноциде.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, могут до 22 февраля отправить свои предложения через мобильное приложение GəncApp.

Один участник может представить несколько предложений.

Для лучших 10 проектов на основании оценки жюри предусматривается финансирование (для каждого 1000 манатов).

Ответы на вопросы по конкурсу можно получить по телефонам (+99412) 4989590 и (+994 12) 5050150 , а также по электронной почте ([email protected], [email protected])

Отметим, что по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в 2008 году был дан старт Международной просветительской кампании «Справедливость для Ходжалы!», целью которой является донесение до мировой общественности правды о Ходжалинском геноциде и об Азербайджане, поминовение памяти жертв Ходжалинского геноцида, в частности то, чтобы молодое поколение не забывало об этом.

Благодаря кампании 16 стран мира, 24 штата США и Организация исламского сотрудничества приняли резолюции, признавшие преступления, совершенные в Ходжалы, как геноцид.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)