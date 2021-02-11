Высшее военное училище имени Гейдара Алиева - современное военное учебное заведение мирового уровня - афганский курсант

БАКУ /Trend/ - Высшее военное училище имени Гейдара Алиева - современное военное учебное заведение мирового уровня.

Об этом в четверг сказал Trend курсант училища из Афганистана Арийан Насарахмед. По его словам, до этого он учился в военной академии в своей стране.

"Когда я учился в военной академии в Афганистане от Азербайджана поступило предложение продолжить учебу здесь. После этого я через интернет ознакомился с информацией о Высшем военном училище имени Гейдара Алиева, просмотрел много видео и решил продолжить обучение в этом училище.

Прибыв сюда, я действительно убедился в том, что Высшее военное училище имени Гейдара Алиева - современное военное учебное заведение мирового уровня. Мы проходим здесь занятия по специальностям, включая гражданскую, военную и спортивную подготовку", - сказал курсант из Афганистана.

Он отметил, что офицеры-преподаватели училища использовали свои знания и навыки во время Отечественной войны Азербайджана.

"Здесь очень образованные военнослужащие, которые с большим мастерством использовали свой опыт в Отечественной войне. Мы, курсанты, стараемся перенять их опыт. Я верю, что по возвращении на родину, мы станем профессиональными военнослужащими", - добавил Арийан Насарахмед.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)