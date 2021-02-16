Минэкологии Азербайджана подало иск о нанесении ущерба в размере 4,5 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году был подан иск о нанесении окружающей среде ущерба в размере 4,5 млн манатов.

Об этом в передаче "Час эксперта" сказал начальник Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде, сообщает во вторник Trend.

По его словам, из этой суммы обеспечено возмещение более 3,1 млн манатов: "Иногда бывает так, что после подачи иска в суд требуется какое-то время для возмещения ущерба".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)