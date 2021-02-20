Оглашены результаты очного этапа конкурса "Восхождение"

БАКУ /Trend/ - Оглашены результаты "Экзамена на выявление управленческих навыков" очного этапа конкурса "Восхождение". Из 711 участников 309 показали наивысшие результаты и получили право на участие в полуфинале конкурса.

Как сообщает в субботу Trend, составление вопросов экзамена было основано на мировом опыте, применяемом в соответствующих экзаменационных процессах для оценки человеческого капитала.

Результаты экзамена рассчитываются на основе Т-баллов. Так, из кандидатов, набравших не менее 20% максимального балла за каждый блок экзамена, в полуфинал прошли участники с наивысшим общим T-баллом. Максимальный результат показал один человек - 701 Т-балл, минимальный проходной Т-балл - 533 набрали 15 человек.

Всего в полуфинал прошли 253 человека из Баку и 56 человек из регионов. Из них 262 мужчины и 47 женщин. Самому младшему участнику 22 года, самому старшему - 49 лет.

Экзамены очного этапа были организованы при поддержке министерства молодежи и спорта, министерства образования и Государственного экзаменационного центра.

Отметим, что конкурс "Восхождение" проводится среди граждан Азербайджана в возрасте от 21-го до 51-го года, имеющих высшее образование и 2-х летний управленческий опыт. Конкурс состоит из пяти этапов: регистрация, онлайн этап, очный этап, полуфинал и финал. Изначально регистрацию для участия в конкурсе прошли 11 760 человек, из которых 9 775 человек были допущены до экзаменов.

Конкурс «Восхождение» был учреждён Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым от 26-го июля 2019-го года с целью выявления и поддержания перспективных руководителей, имеющих высокий интеллектуальный уровень и соответствующие управленческие навыки, а также для создания банка кадрового резерва в стране.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)