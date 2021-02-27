В Азербайджане в этом году жильем будут обеспечены около 3 тыс. семей шехидов и участников войны

БАКУ /Trend/ - В этом году программа обеспечения жильем будет расширена вдвое, и квартирами и частными домами будут обеспечены около 3 тысяч семей шехидов и инвалидов войны.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на заседании коллегии министерства, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что выступая на открытии Реабилитационного центра в Шагане, глава государства сказал, что за прошедший период жильем были обеспечены около 9200 семей шехидов и инвалидов войны, и только в прошлом году были предоставлены 1572 квартиры, а в этом году будет предоставлено около 3 тысяч квартир. Инвалидам войны также было передано около 7200 легковых автомобилей.

На заседании обсуждались работа по открытию Центров DOST в ближайшие месяцы в Баку и Абшеронском районе, вопросы по созданию 4-го Центра DOST в Баку и Центра DOST Абшеронского района.

Было подчеркнуто, что открывшиеся за последние два года Центры DOST обслужили 300 тысяч человек, и по мере их увеличения будет расти число охваченных услугами DOST.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)