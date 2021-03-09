Число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане достигло 411 496
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодняшний день 411 496 человек вакцинированы от коронавируса, сообщает во вторник Trendсо ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Процесс вакцинации успешно продолжается во всех районах республики.
8 марта вакцину от коронавируса получили 3 483 человека, отмечается в сообщении.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Посол Узбекистана обсудил с советником премьер-министра Латвии перспективы развития двусторонних отношений
Утверждения о возникновении опасных заболеваний после вакцинации не соответствуют действительности - профессор
ЕС осуществляет несколько проектов по усилению использования возобновляемых источников энергии в Грузии
Официальный представитель Администрации Президента Азербайджана поблагодарил Израиль за медицинскую помощь – газета Israel HaYom
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО)
Соглашение о создании промышленного городка совместно с Азербайджаном является успехом иранской экономики - министр