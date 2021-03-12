В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока"

Общество 12 марта 2021 19:30 (UTC+04:00)
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока"

БАКУ /Trend/ - Программа "Время урока" представлена в соответствии с расписанием на 12 марта на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщили в пятницу Trend в Министерстве образования Азербайджана.

Было отмечено, что программа включает уроки для азербайджанского и русского секторов. Минобразования рекомендует обращать внимание на расписание уроков, изучать темы, представленные в программе "Время урока", так как данные телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.

Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и телеканала "Təhsil" (Образование) в Facebook.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Граждане Азербайджана остаются основной клиентской базой местного оздоровительного туризма
Граждане Азербайджана остаются основной клиентской базой местного оздоровительного туризма
Число приехавших в Азербайджан иностранцев уменьшилось на 83%
Число приехавших в Азербайджан иностранцев уменьшилось на 83%
В Азербайджане стартовала &quot;звездная&quot; классификация отелей
В Азербайджане стартовала "звездная" классификация отелей
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 19:30
Будут разработаны стратегический и операционный планы Фонда возрождения Карабаха (ФОТО) Общество 19:27
На границе с Арменией открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) Политика 19:16
В танковых подразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проводятся занятия (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 19:04
ОАО "Mega Life Insurance" включена в реестр БОС Азербайджана Финансы 18:58
Европейские компании намерены продолжить деятельность в Азербайджане (ФОТО) Экономика 18:49
Конкурентоспособные тарифы делают азербайджанскую электроэнергию более выгодной для Грузии Энергетика 18:45
Поступления от экспорта нефтепродуктов производства Бакинского НПЗ превысили $330 млн Энергетика 18:39
Структура при Минсельхозе Азербайджана направит свыше 25 тыс. манатов на аудит финотчетности Финансы 18:36
ПО "Азеригаз" будет отправлять абонентам уведомления о приостановлении подачи газа Энергетика 18:30
В Азербайджане изменились правила субсидирования производства сельхозпродукции Экономика 18:23
Туркменский НПЗ объявил тендер на закупку бурового оборудования Тендеры 18:18
В Азербайджане внесена ясность в вопрос стоимости земельного участка для частного строительства Экономика 18:16
Высокое доверие к Азербайджану: Иностранные компании вступили в конкуренцию за восстановление Карабаха — французская газета "Lagazetteaz.fr" Политика 18:12
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Политика 18:07
В Азербайджане соотношение чистой минимальной зарплаты к среднемесячной выросло до 38% Экономика 18:03
Проект паспорта вакцинации ЕС будет включать лишь вакцины, одобренные ЕМА Европа 18:01
Французская компания поставит в Азербайджан крупную партию электровозов Экономика 17:52
Грузия принимает участие в Берлинской международной туристической бирже Грузия 17:42
Представители Минобороны Азербайджана и местных органов ИВ продолжают навещать семьи шехидов (ФОТО) Общество 17:39
Муниципальные чиновники не должны принимать решения единолично - минюст Общество 17:31
Высота волн на Каспии достигла 5,5 метра — Фактическая погода Общество 17:29
Глава МИД Азербайджана направил генсеку ООН письмо в связи с армянскими военнослужащими (ФОТО) Политика 17:22
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку химпродукции Тендеры 17:18
В Азербайджане сократился объем кредитов, выданных правительственным учреждениям Финансы 17:10
Минздрав Азербайджана одобрил применение российской вакцины "Спутник V" Общество 17:05
В Физули обнаружена очередная партия брошенного армянами оружия и боеприпасов (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 17:04
“Nar” подводит итоги 2020 года ИКТ 16:56
Фермерам в Азербайджане будут выданы субсидии (ВИДЕО) Экономика 16:54
Семье шехида Отечественной войны подарена трехкомнатная квартира в Мингячевире (ФОТО) Общество 16:50
Канцлер Австрии заявил, что отдельные страны ЕС заключили тайные сделки о поставках вакцин Европа 16:45
Отреставрированы рукописи Хуршидбану Натаван (ФОТО) Культура 16:43
В Азербайджане выявлено 576 новых случаев заражения COVİD-19, вылечились 217 человек Общество 16:41
Грязевые вулканы в Азербайджане будут использоваться в туристических целях Экономика 16:37
В Министерстве связи Азербайджана и его структуре произведены новые назначения Экономика 16:31
ЕС намерен достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к концу лета Европа 16:23
Испания почти в 3 раза увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 16:20
100-летний "Марш Истикляль" прозвучал со сцены Международного центра мугама Культура 16:16
Азербайджан нарастил импорт удобрений более чем в 5 раз Бизнес 16:11
ЦБ России и Туркменистана активизируют надзор за деятельностью кредитных организаций Финансы 16:08
Граждане Азербайджана остаются основной клиентской базой местного оздоровительного туризма Экономика 16:05
Microsoft уведомила о выявлении "нового семейства" компьютерных программ-вымогателей США 15:58
Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры с Россией по вакцине "Спутник V" Турция 15:57
Сербия вводит локдаун на выходные Европа 15:55
Комиссия по вопросам помилования Азербайджана рассмотрит свыше 1000 обращений Политика 15:54
Победа в Отечественной войне создала новые возможности для развития Азербайджана - депутат Экономика 15:52
Товуз под снежным покрывалом (ФОТО) Общество 15:48
На выходные Бакметрополитен протестирует поезда Общество 15:44
OMV Petrom перечислит значительные средства в госбюджет Грузии Энергетика 15:39
В Азербайджане не было обращений в суд из-за необоснованного прекращения выплаты пенсий Общество 15:36
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) Политика 15:26
Саудовская Аравия возобновит внешнее авиасообщение с 17 мая Арабские страны 15:23
В Азербайджане будет определен реабилитационный потенциал лиц с инвалидностью Общество 15:22
АБР окажет поддержку развитию азербайджанского рынка капитала Финансы 15:11
В Нахчыванской АР растет производство сельскохозпродукции Бизнес 15:08
Дальнейший рост инфицирования в Азербайджане сделает неизбежным ужесточение карантина - депутат Общество 15:05
Состоялась презентация книги Намика Алиева «Day.az: встретимся в Карабахе», посвященная памяти Эльхана Алескерова (ФОТО) Политика 15:05
Двусторонняя торговля между Грузией и Венгрией возросла Бизнес 15:03
ОАЭ объявили о создании в Израиле инвестфонда на $10 млрд Арабские страны 15:02
Инвестиции в Грузию в 2020 упали в два раза Грузия 14:54
До конца года Туркменистан вернет часть иностранных кредитов в сельхозсекторе Бизнес 14:53
Президент ассоциации "Опера Европа" одобрил предложение азербайджанского дирижера Культура 14:44
Чешские компании заинтересованы в участии в сфере ВИЭ Азербайджана Энергетика 14:42
Госдеп США разочарован решением суда о досрочном освобождении армянского террориста Турция 14:32
Промпроизводство в Нахчыванской АР выросло с начала года Бизнес 14:31
Потерявший обе ноги ветеран Отечественной войны Азербайджана обеспечен высокотехнологичными протезами (ВИДЕО) Азербайджан 14:24
При оргподдержке посольства в Баку состоялся совместный онлайн-концерт по случаю 30-летия Независимости Туркменистана Туркменистан 14:12
Чехия надеется получить доступ к «Южному газовому коридору» - министерство промышленности Энергетика 14:05
В Японии обнаружили неизвестный штамм коронавируса Другие страны 14:03
Чехия и Азербайджан подпишут новое соглашение об энергосотрудничестве – министерство Энергетика 14:00
Экспорт британских товаров в ЕС сократился в январе на 41% после завершения Brexit Европа 13:59
Россия отмечает конструктивный настрой Азербайджана и Армении в рамках трехсторонней рабочей группы по Карабаху Политика 13:55
Оперативно-тактические учения ВС Азербайджана не создают рисков для стабильности в регионе - МИД России Политика 13:53
AccessBank объявляет тендер на обеспечение печатными изделиями. Экономика 13:50
В Азербайджане разработаны предложения по увеличению некоторых соцвыплат Общество 13:48
Казахстанский контейнеровоз "Барыс" вернулся из Баку в порт приписки Транспорт 13:43
В Азербайджане снизилось количество преступлений при несении военной службы - военная прокуратура Общество 13:37
Боевой опыт ВС Азербайджана изучают в армиях многих стран мира - Закир Гасанов Политика 13:26
Объем ВВП Нахчыванской АР увеличился Бизнес 13:17
Соцвыплаты за март в Азербайджане будут осуществлены до праздника Новруз - госфонд соцзащиты Экономика 13:16
Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение заслуженного артиста Парвиза Багирова Общество 13:15
Фонд YAŞAT покрыл расходы на операции еще трем ветеранам войны (ФОТО) Общество 13:08
В Баку названы победители фестиваля Sözün nizamı, посвященного Году Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 13:06
Назван объем иностранных кредитов на развитие транспортно-коммуникационного сектора Туркменистана Транспорт 13:05
SOCAR Polymer экспортировала более 90% произведенного полипропилена Бизнес 13:03
В Азербайджане вакцинировались от коронавируса более 443 тыс. человек Общество 12:55
Завтра осадки в Баку прекратятся Общество 12:53
В Нахчыванской АР сократился объем платных услуг населению Бизнес 12:50
Омбудсмен Азербайджана призвала ЕС оказать давление на Армению в связи с картами минных полей Политика 12:44
Nar готов внедрить в Азербайджане стандарт сети 5G ИКТ 12:40
Бакинская высшая школа нефти продолжает проводить ориентационную программу для студентов первокурсников (ФОТО) Общество 12:39
В “ASAN Login” создана возможность видеорегистрации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:38
Нахчыванская АР увеличила вложения в основной капитал Финансы 12:34
У ВОЗ нет данных о том, что вакцина AstraZeneca может наносить вред здоровью Европа 12:34
Nar планирует расширить свою ИТ-инфраструктуру на освобожденных территориях Азербайджана ИКТ 12:31
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новопостроенной «Н-ской» воинской части Внутренних войск (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:23
В Азербайджане увеличился среднемесячный объем транзакций через банкоматы Финансы 12:20
«AS Group İnvestment» подарила семье шехида трехкомнатную квартиру (ФОТО) Экономика 12:15
Количество онлайн-обращений по цифровым каналам Nar выросло разнонаправленно ИКТ 12:12
Назван срок завершения строительства первой очереди ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан Энергетика 12:10
Все новости