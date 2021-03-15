Минздрав Азербайджана о дезинфекции в школах

Общество 15 марта 2021 13:09 (UTC+04:00)
Минздрав Азербайджана о дезинфекции в школах

БАКУ /Trend/ - В минздраве Азербайджана рассказали о том, как проводится дезинфекция помещений в школах, сообщает в понедельник Trend.

По словам главврача Центра дезинфекции г. Баку при минздраве Акифа Мамедова, сначала осуществляется влажная уборка помещений, в целях дезинфекции используется бромосепт: "Дезинфицируются парты в классах, подоконники, перила. В профилактических целях дезинфекция в школах проводится один раз в неделю, в случае выявления в школе инфекционного заболевания осуществляется очаговая дезинфекция. Наряду с этим, в школах между сменами должна проводиться текущая дезинфекция".

Он добавил, что дезинфекция должна проводиться с соблюдением правил безопасности, и работники, проводящие ее, должны быть в спецодежде.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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