В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока"
БАКУ /Trend/ - Программа "Время урока" представлена в соответствии с расписанием на 15 марта на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщили в пятницу Trend в Министерстве образования Азербайджана.
Было отмечено, что программа включает уроки для азербайджанского и русского секторов. Минобразования рекомендует обращать внимание на расписание уроков, изучать темы, представленные в программе "Время урока", так как данные телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.
Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и телеканала "Təhsil" (Образование) в Facebook.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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