В Азербайджане выявлены 670 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 211 человек

Общество 22 марта 2021 17:08 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлены 670 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 211 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 211, скончались 15 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 246 974 случая заражения COVID-19, из этого числа 233 087 человек вылечились, 3 366 – скончались. Продолжается лечение 10 521 активного больного.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 5 928 тестов, в целом за все время пандемии – 2 782 463.

(Текст: Турал Гараджаев)

В Азербайджане выявлены 670 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 211 человек - Gallery Image
В Азербайджане выявлены 670 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 211 человек - Gallery Thumbnail
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В Азербайджане выявлены 670 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 211 человек
В Азербайджане выявлены 670 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 211 человек
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