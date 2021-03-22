В Азербайджане выявлены 670 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 211 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 211, скончались 15 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 246 974 случая заражения COVID-19, из этого числа 233 087 человек вылечились, 3 366 – скончались. Продолжается лечение 10 521 активного больного.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 5 928 тестов, в целом за все время пандемии – 2 782 463.

(Текст: Турал Гараджаев)