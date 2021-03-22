В Азербайджане выявлены 670 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 211 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 211, скончались 15 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 246 974 случая заражения COVID-19, из этого числа 233 087 человек вылечились, 3 366 – скончались. Продолжается лечение 10 521 активного больного.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 5 928 тестов, в целом за все время пандемии – 2 782 463.
(Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Эмиль Афрасияб стал первым азербайджанцем - выпускником и преподавателем Berklee College of Music (ФОТО)
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО)
Агентство госказначейства Азербайджана направит более 280 тыс. манатов на обновление информационных систем
Группе граждан, чьи дома разрушены вследствие ракетных ударов Армении по Гяндже, предоставлены новые квартиры (ФОТО)
Не сливаться с толпой – новая коллекция Руфата Исмаила, или Модные рекомендации о том, как быть яркой (ФОТО)
Вакцинация от COVID-19 может облегчить течение болезни в случае заражения - директор азербайджанского НИИ
Объединение проектов Signify в одну сеть позволит экономить в городах Азербайджана до 80% электроэнергии