Очередную партию вакцины планируется доставить ​​в Азербайджан в конце апреля - посол Китая

БАКУ /Trend/ - Очередную партию вакцины от коронавируса планируется доставить ​​в Азербайджан в конце апреля.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала посол Китая в Азербайджане Го Минь.

По ее словам, Китай готов оказать Азербайджану всестороннюю поддержку в борьбе с коронавирусом.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)