Очередную партию вакцины планируется доставить в Азербайджан в конце апреля - посол Китая
БАКУ /Trend/ - Очередную партию вакцины от коронавируса планируется доставить в Азербайджан в конце апреля.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала посол Китая в Азербайджане Го Минь.
По ее словам, Китай готов оказать Азербайджану всестороннюю поддержку в борьбе с коронавирусом.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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