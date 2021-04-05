В Азербайджане состоялось заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

В ее состав вошли представители соответствующих государственных органов для координации вопросов по применению транспорта, связи и высоких технологий на освобожденных территориях, и она работает над созданием инфраструктуры транспорта и связи в соответствии с международными стандартами, применением высоких технологий, комфортным и безопасным использованием всех видов транспорта, восстановлением транзитных транспортных связей и расширением регионального сотрудничества в этой сфере, строительством магистральных локальных телекоммуникационных сетей и подключением их к общереспубликанской телекоммуникационной сети, оказанием населению и госструктурам услуг телефонии, интернета, телерадиовещания по новым технологиям, а также над применением концепций «Умный город» и «Умное село».