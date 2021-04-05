Посол Японии принял участие в открытии детсада в Агдаме - Trend TV

АГДАМ /Trend/ - В селе Пашабейли Агдамского района Азербайджана сдан в эксплуатацию новый детский сад, сообщает в понедельник Карабахское бюро Trend.

В церемонии приняли участие глава Исполнительной власти района и посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада.

По словам дипломата, детсад построен в рамках программы, реализуемой правительством Японии.

"Чрезвычайно был рад видеть веселые лица детей, которые проводят время в светлом и чистом детском саду", - сказал посол.

Он также добавил, что японское правительство и далее будет способствовать удовлетворению потребностей и улучшению жилищных условий жителей разных регионов Азербайджана.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)