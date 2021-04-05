В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока»

БАКУ /Trend/ - Программа «Время урока» на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş представлена в соответствии с расписанием на пятое апреля, сообщили в понедельник Trend в Министерстве образования Азербайджана.

Было отмечено, что программа включает уроки для азербайджанского и русского секторов. Минобразования рекомендует обращать внимание на расписание уроков, изучать темы, представленные в программе «Время урока», так как данные телеуроки дают дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.

Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и телеканала Təhsil (Образование) в Facebook.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)