Медицинским и немедицинским работникам в Азербайджане выплачены надбавки к зарплате

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана в январе выплатило 13 136 медицинским работникам и 2 905 лицам из числа немедицинского персонала, участвующим в борьбе с коронавирусом, срочные надбавки к зарплате в размере 18,3 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

Надбавки выплачены медицинскому и немедицинскому персоналу 33 государственных медучреждений Баку и 78 государственных медучреждений других городов и районов республики.

2 537 медработникам, осуществляющим медико-профилактические мероприятия, выплачено 2,1 миллиона манатов (в трехкратном размере месячного (должностного) оклада).

3 383 медработникам, оказывающим услуги скорой медпомощи, а также 461 лицу, занимающемуся анализом биоматериалов, выплачено 4,1 миллиона манатов (в четырехкратном размере месячного (должностного) оклада).

6 755 медработникам, оказывающим пациентам стационарные услуги, выплачено 10,2 миллиона манатов (в пятикратном размере месячного (должностного) оклада).

Также 2 905 работникам из числа немедицинского персонала выплачены срочные надбавки в размере 1,9 миллиона манатов.

Агентство продолжает выплачивать срочные надбавки за февраль в соответствии со списками, предоставленными государственными медучреждениями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)