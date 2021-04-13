Баку вновь примет международные соревнования по гимнастике

БАКУ /Trend/ - Национальная арена гимнастики в Баку готовится вновь принять международные соревнования после годичного перерыва, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Проведение соревнований, перенесённых в связи с пандемией COVID-19 и запланированных на май текущего года, было разрешено соответствующим решением Кабинета министров Азербайджана с учетом важности данных мероприятий.

Кубок мира по художественной гимнастике, носящий лицензионный характер к Олимпийским играм в Токио, пройдет в Баку 7–9 мая, Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике состоятся 21–23 мая, а чемпионат мира по аэробной гимнастике – 27–29 мая 2021 года.

Данные соревнования планируется провести в соответствии с действующими в нашей стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

Отметим, что ввиду принятых в нашей стране неотложных превентивных мер в связи с пандемией COVID-19 из восьми международных турниров, проведение которых было назначено в Баку на 2020 год, состоялись только два. Остальные соревнования были отменены или перенесены.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)