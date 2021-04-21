Назван объем средств в Фонде YAŞAT

БАКУ /Trend/ - В Фонд YAŞAT до сегодняшнего дня перечислено более 32 миллионов манатов.

Об этом сказал глава фонда Эльвин Гусейнов, сообщает в среду Trend.

По его словам, из этой суммы уже израсходовано 18 миллионов манатов.

"Обращения продолжают поступать. Эти средства были перечислены в фонд со стороны государства, частных организаций и отдельных граждан", - сказал Гусейнов.

Напомним, что цель создания Фонда YAŞAT - формирование соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества по дополнительной поддержке мер, осуществляемых государством в области социальной защиты семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в результате военных действий, обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля в этой сфере.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)