Азербайджанские гимнастки завоевали "серебро" на международном турнире в Софии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В столице Болгарии Софии 21–25 апреля прошел Кубок мира по акробатической гимнастике и в его рамках - международный турнир, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).
На соревнованиях Азербайджан представляли: в составе мужской пары - Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов, в составе смешанной пары - Агасиф Рагимов и Разийя Сейидли, в составе женской группы - Лейла Баширова, Мансума Мамедзаде и Назрин Фарманова.
На международном турнире в рамках Кубка мира выступившая в возрастной категории 13-19 лет группа азербайджанских гимнасток заняла второе место.
На Кубке мира пара Агасиф Рагимов и Разийя Сейидли стала восьмой в финале.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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