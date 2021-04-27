Гражданам с хроническими заболеваниями почек также показана вакцинация - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Люди с хроническими болезнями почек, в том числе с пересаженной почкой, пациенты, нуждающиеся в диализе, также могут пройти вакцинацию от коронавируса.

Об этом сказал главный нефролог министерства здравоохранения Азербайджана Фариз Бабаев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, перед вакцинацией у таких людей необходимо проверить кровяное давление и уровень сахара в крови.

"Пациенты с хроническим заболеванием почек, в особенности получающие диализ, люди с пересаженной почкой подвержены риску заражения COVID-19. Для своевременного лечения им необходимо обратиться к врачу, а при сахарном диабете и гипертонии - добиться их медикаментозной коррекции.

Пациенты с хроническим заболеваниями почек, а также нуждающиеся в диализе и люди после трансплантации почки должны быть особенно ответственными, при малейшем подозрении на коронавирус им следует незамедлительно самоизолироваться и проконсультироваться с врачом. Поскольку у нуждающихся в диализе и пациентов после трансплантации почки наблюдается постоянный иммунодефицит, они должны свести все свои контакты к минимуму", - сказал Бабаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)