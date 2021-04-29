Федерация гимнастики Азербайджана представила видеоролик к Международному дню танца (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеоролик, посвященный Международному дню танца, который отмечается 29 апреля.

Героиней видеоролика стала член сборной Азербайджана по художественной гимнастике, двукратная призерка Чемпионата мира среди юниорок Арзу Джалилова. Гимнастка продемонстрировала композицию, в которой передала эмоции через движение и пластику.

Международный день танца - праздник, посвящённый всем стилям танца, отмечается 29 апреля. Он был инициирован в 1982 году.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)