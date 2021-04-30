Назначен замминистра образования Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Распоряжением главы государства руководитель аппарата министерства образования Азербайджана Мухтар Мамедов назначен заместителем министра образования, сообщили в пятницу Trend в ведомстве.
Министр образования Эмин Амруллаев и коллектив министерства пожелали Мухтару Мамедову успехов в новой должности, говорится в сообщении.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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