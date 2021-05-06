Квартирам Героев Отечественной войны Азербайджана предложено присвоить статус исторического памятника

БАКУ /Trend/ - Квартиры, памятные места, документы и предметы, связанные с жизнью Героев Отечественной войны, будут считаться в Азербайджане историческими памятниками.

Как сообщает в четверг Trend, это предусматривают поправки в закон "О защите исторических и культурных памятников".

Согласно поправкам, квартиры, памятные места, документы и вещи, связанные с жизнью Героев Отечественной войны, Национальных героев Азербайджана, Героев Советского Союза, будут считаться историческими памятниками.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)