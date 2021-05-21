На общественных пляжах Баку завершена подготовка к летнему сезону (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На общественных пляжах Баку, созданных по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, завершилась подготовка к летнему сезону, сообщает в пятницу Trend.

Эти пляжи были созданы два года назад на Абшеронском полуострове - в поселках Сахиль, Бузовна, Новханы, Горадиль и Пиршаги, а также на территории пляжа "Шихово" в Сабаильском районе Баку.

До начала сезона здесь проведены работы по благоустройству.

Также на территории общественных пляжей проверяется состояние инвентаря, зонтов, беседок, санузлов и душевых, ведутся текущие ремонтные работы, покраска.

В связи с пандемией коронавируса на пляжах предусмотрены меры в соответствии с эпидемиологической ситуацией, на их территории установлены информационные щиты.

Кроме того, здесь будут созданы спасательные пункты МЧС, медпункты.

Отметим, что дата начала пляжного сезона и соответствующие правила будут обнародованы Оперативным штабом при Кабмине.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)